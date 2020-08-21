Fransa'da koronavirüs vakaları rekor seviyede arttı

Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü, toplam can kaybının 30 bin 480’e ulaştığını belirtti. Ülkede 380’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 748 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedildi.

En yüksek vaka artışı

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saat içinde 4 bin 771 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 229 bin 814'e yükselirken, sokağa çıkma yasağından beri en yüksek artış olduğu açıklandı. Fransa'da son vaka sayılarındaki artış nedeniyle bazı uzmanlar 2. dalganın gelmesinden endişe ediyor.