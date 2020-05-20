  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor
için kalan
Aktüel

Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 132’ye ulaştı

Fransa’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 132’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:54:55 -
Fransa’da korona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 132’ye ulaştı

Fransa’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 132’ye yükseldi.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede 17 bin 941 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bin 794 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.


Ülkede iyileşen hasta sayısı 63 bin 354’e ulaşırken toplam vaka sayısının 218 bin 326’ya ulaştığı ifade edildi.


Öte yandan vaka sayısındaki düşüş devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halka “tedbiri bırakmama” çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı