Fransa’da İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde diploma heyecanı

Fransa’nın Strazburg kentindeki Yunus Emre Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Diploma töreni, okunan İstiklal Marşı’nın ardından mezunlardan Abdulmuttalib Araz’ın Kuran tilavetiyle başladı. Yunus Emre Lisesi Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada, 5-15 yaş arası çocuklara camilerde Kuran kursu verildiğini bunun dışındaki yaş gruplarında dini eğitim konusunda büyük bir eksiklik olduğunu aktardı.

Fransa’da yetişkinlere yönelik dini eğitimin en büyük ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Ercan, “Bu eksikliği giderdiği için bu program büyük bir önem taşıyor, bu şekilde ciddi, müfredatı olan, sonunda resmi bir diplomayla tamamlana başka bir eğitim programı yok” diye konuştu. Ercan, talebin giderek arttığı programa tanındıkça daha da fazla katılım olacağını ifade etti.