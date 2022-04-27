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Dünya Fransa'da iki mescide alçak saldırı
Dünya

Fransa'da iki mescide alçak saldırı

Fransa'nın güneyinde bulunan Aix-en-Provence şehrindeki iki mescidin girişine İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 18:44:00 -
Fransa'da iki mescide alçak saldırı

 

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa’dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi. Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı. Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.

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