Fransa'da gündem Cengiz Ünder! Sebebi...

Cengiz Ünder, Konferans Ligi'nde Feyenoord ile oynanan maçlarda aldığı süre ile hayal kırıklığına uğradı. Marsilya'da 2 maçta yalnızca 10 dakika süre alan Cengiz Ünder, Fransa'da gündem oldu. İşte detaylar...

Marsilya'nın Avrupa Konferans Ligi yarı final mücadelesinde 2 maçta toplam yalnızca 10 dakika forma giyen Cengiz Ünder, hayal kırıklığına uğradı. Marsilya'da Cengiz Ünder'e az süre verilmesi Fransa basınında tartışma konusu oldu.

Marsilya, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final mücadelesinde ilk maçta 3-2 yenildiği Feyenoord'a rövanş karşılaşmasında ise 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder Feyenoord ile oynanan ilk karşılaşmada hiç süre alamazken rövanş maçında ise 10 dakika forma şansı buldu. İstediği süreyi alamayan Cengiz Ünder, hayal kırıklığına uğradı. Milli oyuncuya bu kadar az şans verilmesi ise Fransa basınında tartışma konusu oldu.

Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla bu sezon 44 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.