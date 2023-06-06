  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğalgazda büyük müjde! O tarihte bir indirim daha geliyor

Türkiye’yi sarsan gelişme! O iki siyasi parti birleşiyor! Yer yerinden oynayacak

Hipersonik balistik füzesi ’Fettah’ı tanıttılar

Hande Fırat, Hakan Fidan’la ilgili o önemli bilgiyi açıkladı! "Kuvvetle muhtemel..." deyip bombayı patlattı

Yapma ya! Acı bu millete! Hiç kimse onu bu kadar ağır eleştirmemişti! Kılıçdaroğlu ölü adamdan canlı sonuç almaya çalışıyor

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Avrupa’ya ve Rusya’ya gönderilecek Türkye bir alanda daha atağa kalktı

Tüm kışlalarda ve MİT'te alarm durumuna geçildi! O iddia gündemi sarstı

İbrahim Kalın'ın 2019'daki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Milli Savunma Bakanı Güler bİr konuştu! Komşu ayağa kalktı
Dünya Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi arama! Gözaltılar var
Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi arama! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-06-06 18:06:00 -
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi arama! Gözaltılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteri öncesi yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alındı.

Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris'in yanı sıra diğer kentlerde de emeklilik reformuna karşı gösteriler yapılıyor.

Paris'teki gösteri, muhalif siyasilerin de katılımıyla İnvalides Meydanı'nda başladı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentteki gösteri öncesi yapılan 2 bin 700 kontrol kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Silahlar ve tehlikeli eşyaların, barışçıl bir gösteride yeri yok." denildi.

Nantes kentinde protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları bu sabah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Paris'teki merkez binasına girerek, gösteri düzenledi. Göstericiler, "Emeklilik yoksa, Olimpiyat Oyunları da yok" sloganı attı.

Medya kuruluşlarının elektriği kesildi

Emeklilik reformuna tepki olarak Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu sabah saatlerinde, Canal +, Eurosport, RFİ radyosu gibi medya kuruluşlarının yanı sıra farklı şirketlerin elektriğini kesti. Hauts-de-Seine vilayetinde birçok kent, elektrik kesintisinden etkilendi.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23