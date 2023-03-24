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Gündem Fransa’da depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon avroyu aştı
Gündem

Fransa’da depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon avroyu aştı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:08:00 -
Fransa’da depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon avroyu aştı

Fransa’da Türkiye ve Suriye’deki afetzedeler için başlatılan kampanyada şimdiye kadar 10 milyon avrodan fazla bağış toplandı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğinin, başkent Paris’te 14 Mart’ta aralarında Piyanist Fazıl Say’ın da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların düzenlediği konserle başlatılan bağışa ilişkin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Depremlerin ardından Türk ve Suriye halklarıyla dayanışma amacıyla 14 Mart’ta Paris Olympia Konser Salonu'nda birçok sanatçının katılımıyla düzenlenen konser ile başlatılan yardım kampanyasında bugüne kadar 10 milyon avrodan fazla bağış toplandığı belirtildi.

Fondation de France işbirliğinde "Deprem karşısında tek yürek" adıyla 14 Mart’ta düzenlenen konser, Fransız kamu televizyon kanalı France 2’de canlı yayımlanmıştı.

Konserde Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne almıştı.

 
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