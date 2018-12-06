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Fransa'da büyük korku! Asker halkın karşısında çıkacak

Fransa hükümetinin akaryakıt fiyatlarına yapmak istediği zammın ardından sokağa inen halk, cumartesi günü en büyük eylemini gerçekleştirecek. Sarı Yelekliler hareketine destek veren çiftçiler de eyleme katılacaklarını açıkladı. Okul yakmaya kadar varan eylemlere karşı Fransız polisinin, cumartesi günü sokağa çıkması bekleniyor. Ülkede kan akmasından korkulduğu belirtildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
Fransa'da büyük korku! Asker halkın karşısında çıkacak

Fransa'da 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz cumartesi ve Pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını attı ancak Sarı Yelekliler bu durumdan memnun değil.

Özellikle diğer kentlerde meydana gelen öğrenci eylemleri ile birlikte cumartesi günü dev bir gösteri bekleniyor.

Cumartesi günü en büyük eylem yapılacak

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen Sarı Yelekliler eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.

Asker sokağa inecek

Şiddetsiz bir eylem planlayan Sarı Yelekliler'in gösterisi karşısında, hükümet adına askeri hazırlığın kapıda olduğu söylentisi yayılıyor. Özellikle haftalardır sokakları yakıp yıkan öğrenci ve Sarı Yelekliler karşısında OHAL'in sona ermesiyle kışlaya dönen askerlerin yeniden çıkartılması gündemde.

Kan akmasından korkuluyor

Hükümetin vergi erteleme ve zam iptali konusunda attığı adımlara karşılık sert mesajlarını vermeye devam eden Sarı Yelekliler'in eylem hazırlığı hem hükümet hem de halk açısından korkuyla karşılanıyor. Bu korku karşısında da askerin yeniden sokağa çıkma konusunda adım atması durumu kuvvetleniyor.

Fransa'da en son 13 Kasım 2015 tarihinde, 130 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrasında çıkartılan OHAL kapsamında askerler 2 yıl boyunca sokaklarda ağır silahlar ile nöbet tutmuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    askerde durduramaz artık. fare kedinin bıyığının altından bir kere geçti yol oldu. devlet taviz vermekle başta kaybetti. çaresi yeniden seçime gitmektir derim. yeni gelen hükümet farenin bıyığının altından geçmesine müsaade etmemesi lazım yoksa olacağı yine aynı olr bu sefer seçimlerde kurtaramaz fransayı parçalanır dağılır.
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