Fransa'da bir genç daha polisin plastik mermisiyle can verdi

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 7. gününde devam ediyor. Protestolarda adeta taş üstünde taş kalmazken polisin gözaltına aldığı çocukların sayısı da giderek artıyor.

Plastik mermiyle vuruldu

Yangın yerine dönen Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken Reuters'tan gelen bilgiye göre Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.

Fransa yangın yeri

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Protestoların maliyeti 1 milyar euro

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux tarafından yapılan açıklamaya göre, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtiliyor.

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