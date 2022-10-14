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Dünya Fransa'da akaryakıt krizi, pazarları da vurdu!
Dünya

Fransa'da akaryakıt krizi, pazarları da vurdu!

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 18:55:00 -
Fransa'da akaryakıt krizi, pazarları da vurdu!

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği belirtilen haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.

Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği bildirildi.

Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak." dedi.

Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

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