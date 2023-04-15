Fransa’da 11 kişi PKK'ya finansman sağlamaktan suçlu bulundu
Fransa’da 11 kişi PKK'ya finansman sağlamaktan suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada PKK'lılar 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Fransa'da PKK mensubu 11 kişinin, örgüte finansman sağlama ve zorla üye toplama suçlarından yargılandığı dava görüldü.
Mahkeme, PKK mensubu 11 kişiyi, teröre finansman sağlamaktan 5 yıla kadar hapse mahkum etti.
Mahkeme kararına göre, sanıklar toplumdan dışlanma da dahil çeşitli tehditlerle terör örgütü için önemli miktarda haraç topladı.
Örgüt üyelerinin, Fransa'nın güneydoğu bölgesinde yıllık yaklaşık iki milyon euro haraç topladığı düşünülüyor.
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