Fransa skandal görüntüler! Parlamento'da PKK’lı teröristlere madalya verdiler

Fransa'da merkez sağ parti Demokrat Hareket (MoDem) milletvekili François Pupponi, sosyal medya hesabından PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'a 'Millet Meclisi Madalyası' verdiği fotoğrafları paylaştı.

‘Kürt halkı adına savaşma’ yakıştırması!

Pupponi, PKK'lı teröristleri ağırlamasından dolayı çok duygulu olduğunu belirterek, "Bu 2 müstesna şahsiyet Suriye'de Kürt halkı adına savaşmakta ve DEAŞ'a karşı kahramanca savaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yanlarında olmaya devam edeceğim"

"Aynı zamanda bizim olan özgürlükleri için olağanüstü bir cesaretle yürüttükleri mücadele için onlara sonsuz minnettarlığımı söyleme fırsatım oldu." diyen Fransız vekil, "Onların haklarını savunmak ve mücadelelerini duyurmak için yanlarında olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.