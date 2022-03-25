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Dünya Fransa skandal görüntüler! Parlamento'da PKK’lı teröristlere madalya verdiler
Dünya

Fransa skandal görüntüler! Parlamento'da PKK’lı teröristlere madalya verdiler

Türkiye’ye karşı PKK/YPG/PYD’ye terörüne de her fırsatta sahip çıkan Batı yeni bir skandala imza attı. Fransa Parlamentosunda Milletvekili Pupponi, PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'a madalya verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 07:29:00 -
Fransa skandal görüntüler! Parlamento'da PKK’lı teröristlere madalya verdiler

Fransa'da merkez sağ parti Demokrat Hareket (MoDem) milletvekili François Pupponi, sosyal medya hesabından PKK/YPG'li sözde komutanlar Nesrin Abdullah ve Nuri Mahmud'a 'Millet Meclisi Madalyası' verdiği fotoğrafları paylaştı.

‘Kürt halkı adına savaşma’ yakıştırması!

Pupponi, PKK'lı teröristleri ağırlamasından dolayı çok duygulu olduğunu belirterek, "Bu 2 müstesna şahsiyet Suriye'de Kürt halkı adına savaşmakta ve DEAŞ'a karşı kahramanca savaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yanlarında olmaya devam edeceğim"

"Aynı zamanda bizim olan özgürlükleri için olağanüstü bir cesaretle yürüttükleri mücadele için onlara sonsuz minnettarlığımı söyleme fırsatım oldu." diyen Fransız vekil, "Onların haklarını savunmak ve mücadelelerini duyurmak için yanlarında olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

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