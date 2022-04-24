  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'ın küstah sözlerine Türkiye'den sert cevap

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Bayram tatili kaç gün olacak?

Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Türk gençlerini ülkesine çağırdı: Bir savaşı, düşmanlığı paylaştık

Türkşeker'den şeker zammı açıklaması: Şekerin tadı...

Türkiye'de üretildi: ATAK helikopterdeki motordan daha güçlü! Motor gücünü duyanlar şaşırıyor

Başkan Erdoğan'dan 24 Nisan mesajı: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim

Android telefonlarda şarjın çabuk bitmesine neden olan olay keşfedildi! İşte bunu düzeltmenin yolu…

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı "Ödemek zorunda"

Böylesini yapsa yapsa hangi parti yapmıştır? Devletten memurlara öğretmenlere ‘sarhoş gezin’ tavsiyesi
Dünya Fransa seçim sonuçları Cumhurbaşkanı kim oldu, kim kazandı?
Dünya

Fransa seçim sonuçları Cumhurbaşkanı kim oldu, kim kazandı?

Fransa'da halk yeni Cumhurbaşkanını seçti. Peki, Fransa'da kim Cumhurbaşkanı seçildi? Fransa seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-04-24 21:10:00 - 2022-04-24 21:22:38
Fransa seçim sonuçları Cumhurbaşkanı kim oldu, kim kazandı?

Fransa'da 24 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gitti. Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı ve 20.00'de sona erdi. Peki, Fransa'da Cumhurbaşkanı kim oldu?

Fransa seçim sonuçları Cumhurbaşkanı kim oldu, kim kazandı?

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay