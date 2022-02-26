  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa savaşa mı giriyor? Rusya'ya karşı hamlesi dünyayı salladı
Dünya

Fransa savaşa mı giriyor? Rusya'ya karşı hamlesi dünyayı salladı

Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'ya ait kargo gemisine Fransa'nın el koyduğu belirtildi. Dünyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası gözler Moskova yönetimine çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:14:00 - 2022-02-26 16:24:55
Fransa savaşa mı giriyor? Rusya'ya karşı hamlesi dünyayı salladı

Fransa'nın Manş Denizi'ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya'nın Saint-Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi'nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.

İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.

İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB'nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.

Gözler Moskova'ya çevrildi

Dünyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası gözler Moskova yönetimine çevrildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay