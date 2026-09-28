Fransa, liseli eylemlerine karşı sertleşiyor!

Yerel basındaki haberlere göre, liselilerin yeni okul döneminin başlamasından bu yana kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto eylemlerine karşı hükümet harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı valiliklere ve rektörlere gönderdiği genelgede, liselilerin okulları kuşattığı eylemlerde olası şiddet olaylarına karşı taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda bakanlık eylemcilerin eğitim görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik "kabul edilemez" şiddet girişimlerinin cezasız kalmayacağını vurgulayarak bu durumlarda gözaltı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde yoğunlaşan liseleri kuşatma eylemlerine polis müdahale etti.

Paris’in banliyölerinden Saint-Denis’te Paul Eluard Lisesi kuşatma altına alınırken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin öğrencilere müdahalesini önlemek isteyen öğretmenlerin eylemcilerin etrafında çember oluşturduğu anlar yer aldı.

Ayrıca liselilere destek vermek için eyleme Saint-Denis Belediye Başkanı da katıldı. Kuşatma eylemlerinin sürdürdüğü Lille’deki Aime Cesaire Lisesi'nde yangın çıkarken polisler öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, öğrencilerin meşru taleplerinin karşılanmasını isteyerek, hükümetin baskısını eleştirdi. Fransa'nın farklı noktalarında liseli gençler kötü eğitim koşullarını ve öğretmen eksikliğini protesto ediyor ve polis şiddetine tepki gösteriyor.