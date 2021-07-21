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Spor Fransa Ligi'ne akın! Türk oyuncular Burak Yılmaz'ın rakibi oldu
Spor

Fransa Ligi'ne akın! Türk oyuncular Burak Yılmaz'ın rakibi oldu

Ozan Kabak ve Cengiz Ünder, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:06:00 -
Fransa Ligi'ne akın! Türk oyuncular Burak Yılmaz'ın rakibi oldu

Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04'ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig birimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanlan çalıyor.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue liden de iki talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor. İki Fransız ekibin Schalke ile temasa geçtiği belirtildi.

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Ozan Kabak, Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı ama İngiliz ekibi bunu kullanmak istemedi. Ozan'ın yarım sezonda gösterdiği performans kulüp yönetimini tatmin etmedi. Takımın hocası Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu ifade etse de transfer için çok ısrarcı olmadı.

Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki futbolcu Roma'ya transfer olduğu ilk günlerden esintiler sundu adeta. Dünyanın en tehlikeli ve ateşli gruplarından olan Marsilya taraftarları, Cengiz'in gösterdiği performansa sosyal medyada olumlu görüşler bıraktı.

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