Fransa karanlığa gömülüyor! Rusya zor durumda bıraktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus doğal gazının tamamen kesilmesine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, gerektiğinde kamuya ait sokak lambalarının geceleri kapatılabileceğini söyledi.

Macron, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili "Bu savaş devam edecek. Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız." dedi.

Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz ışıkların gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.