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Dünya Fransa için Avrupa araç! Macron'un amacı başka
Dünya

Fransa için Avrupa araç! Macron'un amacı başka

Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya sorunlarında Avrupa Birliği’nin çıkarlarını gözettiğini ifade etse de Macron’un AB’yi bir araç olarak kullandığı belirtiliyor. Macron’un hedefinin ülkesini AB içinde lider devlet yapmak olduğu kaydediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:05:00 -
Fransa için Avrupa araç! Macron'un amacı başka

Türkiye ile Fransa arasında son dönemde Doğu Akdeniz ve Libya konuları üzerinden anlaşmazlık yaşanıyor olsa da konunun arka planında Fransa’nın uluslararası ilişkilerde ve Avrupa Birliği (AB) içinde lider devlet olma isteği yatıyor. Göreve geldiği 2017 yılından itibaren uluslararası ilişkilerde Fransa’nın oyun kurucu pozisyonda olmasını hedefleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB içinde baskın devlet ve bölgesel konularda politika belirleyici bir ülke pozisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Merkel’in 2021 yılında görevinden ayrılacak olmasının uluslararası arenada bir güç boşluğu oluşturacağını düşünen Macron, bu boşluktan yararlanarak Fransa’yı özellikle AB içinde lider ve baskın bir ülke yapmayı öngörüyor. Macron, bu nedenle aktif bir siyaset uygulayarak AB çıkarlarını önemsediğini göstermek istiyor.

Türkiye rahatsız ediyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde etkinliğini arttırması ve bu nedenle Libya’daki anlaşmazlık durumuna dahil olması da Türkiye ile Fransa arasında gerginlik meydana getiriyor. Türkiye’nin bu bölgede aktif rol almasını Fransa, nüfuz alanına bir tehdit olarak algılıyor. Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya sorunlarında AB çıkarlarını gözettiğini ifade etse de Macron, AB’den ziyade Fransa’nın çıkarlarını önemsiyor ve bu nedenle AB’yi bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Fransa’nın bu politikalarından vazgeçmesi kısa ve orta vadede mümkün görünmemekle birlikte, gerginliğin belirli aralıklarla tırmanabileceği öngörülüyor.

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