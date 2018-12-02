Fransa hükümetinden OHAL sinyali

Fransa'da akaryakıt zammına karşı başlatılan protesto gösterileri sivil isyana dönüştü, iş çığırından çıktı. Fransa'da yüz binler sokağa döküldü, araçlar devrildi, ateşe verildi... Göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaşadığı Élysée Sarayı'na kadar dayandı, taş ve sopalarla ülke polisine karşı adeta "savaşıyor."

Hükümetten OHAL sinyali

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fransa Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux yaptığı açıklamada, ülkesinin en kötü sivil ayaklanma olayına şahit olduklarını ve protestocularla müzakere edilmesini istediğini söyledi.

Europe 1 radio kanalına konuşan Griveaux, “Bu olayların bir daha gerçekleşmemesi için alınabilecek önlemleri düşünmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Yüz binler sokakta

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresine gelen ve şiddet olayları başlatan "Sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Sarı Yelekliler'in başlattığı gösteriler Fransa sınırını aştı, Belçika ve Hollanda'ya da sıçradı. Sadece Fransa'da 300 binden fazla insanın sokağa döküldüğü bildiriliyor.