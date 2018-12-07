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Fransa hükümetinden korkutan açıklama: Silah dağıtılabilir

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ülkesindeki "Sarı Yelekliler" protestosu sırasında hükümeti devirmek isteyenlerin, eylemcilere ateşli silah dağıtabileceğini ifade etti.

07 Aralık 2018 Cuma 16:15
Fransa hükümetinden korkutan açıklama: Silah dağıtılabilir

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adımlarına rağmen Sarı Yelekliler protestoları durmazken, hükümet sözcüsü, radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etti. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz" dedi.

Fransa hükümeti 89 bin polisi sokağa indirdi. Asker harekete geçti, orduya bağlı araçlar sokaklarda konuşlandırıldı. Yarınki büyük gösteriden önce, Fransa hükümetinden korkutan bir açıklama geldi. Le Parisien gazetesine konuşan Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, Sarı Yeleklilerin cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."

"Silah dağıtılabilir"

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, ne yapsalar durduramadıkları protestolarla ilgili 'gerçek göstericilere' bundan sonraki eylemlere katılmaktan geri durmaları çağrısı da yaptı:

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekliler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sroumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde."

Hükümet sözcüsü, medya organlarından da protestoları verirken kolluk kuvvetlerinin pozisyonlarını açık etmeyecek şekilde yayın yapmalarını talep etti.

Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:15
  1. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. Ateşli silah
  3. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan21 dk önce
    NASILSANIZ ÖYLE YÖNETİLİRSİNİZ MUHAMMED MUSTAFA SAV
  • ZahraZahra42 dk önce
    Trump'a bagli oldugu icin Macron itini devirecekler.
  • yusuf toygunyusuf toygun50 dk önce
    bu gördüğümüz çiçek inşallah avrupa baharının, kandan beslenecek o baharın başlangıcı olur!
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