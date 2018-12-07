Fransa hükümetinden korkutan açıklama: Silah dağıtılabilir

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adımlarına rağmen Sarı Yelekliler protestoları durmazken, hükümet sözcüsü, radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etti. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz" dedi.

Fransa hükümeti 89 bin polisi sokağa indirdi. Asker harekete geçti, orduya bağlı araçlar sokaklarda konuşlandırıldı. Yarınki büyük gösteriden önce, Fransa hükümetinden korkutan bir açıklama geldi. Le Parisien gazetesine konuşan Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, Sarı Yeleklilerin cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."

"Silah dağıtılabilir"

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, ne yapsalar durduramadıkları protestolarla ilgili 'gerçek göstericilere' bundan sonraki eylemlere katılmaktan geri durmaları çağrısı da yaptı:

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekliler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sroumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde."

Hükümet sözcüsü, medya organlarından da protestoları verirken kolluk kuvvetlerinin pozisyonlarını açık etmeyecek şekilde yayın yapmalarını talep etti.

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