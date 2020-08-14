Fransa gizli servisinin Türkiye hamlesi ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirildiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları eşliğinde Oruç Reis ile sismik araştırma yapan Türkiye meşru faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunanistan ise her türlü diyalog çağrısına aldırış etmeden önce Fransa’yı son olarak ise ABD’yi yanına alarak Türkiye karşıtı hamlelere imza atıyor

Hain plan

Gazeteci Metehan Demir, geçtiğimiz gün Yunanistan ile Fransa arasında yapılan askeri tatbikatın şifrelerini açıkladı.

Superhaber’de konuşan Metehan Demir, Yunanistan’ın pek kale alınacak bir ülke olmadığını asıl tehlikenin bu ülkenin arkasında yer alan devletler olduğunu belirtti.

Özel olarak görev verdiler

Demir, Emmanuel Macron yönetimindeki Macron’un Türkiye’ye karşı sinsi bir oyun oynadığını kaydetti.

Fransa’nın son dönemde kendisini Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi süper güç olarak gördüğünü söyleyen Demir, Fransa gizli servisinin Türk firmalarının iş almaması için yurt dışında özel olarak görevlendirildiğini söyledi.