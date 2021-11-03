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Spor Fransa geri adım atmadı! Lazio taraftarı ülkeye alınmayacak
Spor

Fransa geri adım atmadı! Lazio taraftarı ülkeye alınmayacak

Fransa, yarın Marsilya ile maçı olan İtalyan ekibi Lazio taraftarının ülkeye alınmaması kararından Lazio'nun itirazlarına rağmen geri adım atmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:31:00 -
Fransa geri adım atmadı! Lazio taraftarı ülkeye alınmayacak

Fransa, İtalyan ekibi Lazio taraftarlarının "faşist tezahüratlar yapmaları ve Nazi selamı vermeleri" gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı. Lazio'nun itirazları sonuç vermedi. İtalyan taraftarlar yarın ülkeye alınmayacak.

Geri adım atmadılar

Fransa İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için Marsilya'ya gidecek Lazio takımının taraftarlarının stadyuma ve kente girişini yasaklamıştı. Lazio tarafından yapılan itiraz sonuç vermedi.

Bakanlık, Lazio taraftarı olduğunu söyleyen ya da bu yönde hareket edenlerin Fransa'ya karayolu, demiryolu, deniz ve hava sınırlarından girişlerinin de durdurulması talimatını verdi.

Gerekçe şiddet olayları ve Nazi selamı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yasağın gerekçesini, Lazio taraftarlarının defalarca şiddet olaylarına karışmaları ve sıklıkla faşist tezahüratlar yaparak Nazi selamı vermeleri olarak açıkladı.

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