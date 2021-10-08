Fransa, finali 2-0'dan çevirip aldı

2021 UEFA Uluslar Ligi yarı finali, heyecanı yüksek bir maça sahne oldu. İtalya'da oynanan maçta Belçika, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Fransa'ya yenilmekten kurtulamadı.

Belçika, üstün bir futbol oynadığı ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Belçika'nın gollerini 37'de Yannick Carrasco ve 41'de Romelu Lukaku attı.

Fransa ise ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi. 62. dakikada Mbappe'nin asistinde Benzema, durumu 2-1 yaparak farkı 1'e indirdi. 69. dakikada bu kez Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın son anları müthiş bir heyecana sahne oldu. Bitime dakikalar kala Belçika, Lukaku ile tekrar öne geçti ancak gol, VAR'dan ofsayt gerekçesi ile geri döndü. Ardından tekrar yüklenmeye başlayan Fransa, 90. dakikada Theo Hernandez ile 3-2 öne geçti.

90 dakika sonunda Fransa, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçı 3-2 kazanmayı başardı ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükselmişti. Böylece finalin adı da İspanya - Fransa oldu.

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.