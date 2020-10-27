Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi

SAKARYA (AA) - Memur-Sen Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Düzce il başkanlıkları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği üyeleri, ellerinde "İslam'dan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar", "İnançları hedef almak özgürlük değil küstahlıktır", "Haydutları çok medeniyet yok" yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına açıklama yapan İl Temsilcisi Murat Mengen, Macron'un bir görüntü olduğunu, Avrupa'da birçok ülkede bir "cinnet hali" yaşandığını söyledi.



Mengen, insanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu kaydetti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Zonguldak

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, sendika binasında yaptığı açıklamada, Macron'un Hz. Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını kabul etmediklerini söyledi.

Aşkar, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir." dedi.

- Kocaeli

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, sendika binasındaki açıklamasında, Macron'un, kirli siyasi emelleri için İslam karşıtlığını tırmandırarak ateşle oynadığını söyledi.

Yaşlık, inanca ve değerlere savaş açanlara, kutsal değerlere hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceklerini ve birlikte mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Güzel ahlak için gönderilmiş Hazreti Muhammed'i hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur." diye konuştu.

- Bolu

Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak ile sendika üyeleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya geldi.

Sendika üyeleri, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça "Küstahlığı protesto ediyoruz" yazılı pankart ile "Batı(l) insandan ve İslam'dan korkuyor", "Haydutları çok medeniyetleri yok", "İslam'dan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar", "Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma" yazılı afiş ve dövizler açtı.



Grup adına açıklama yapan İl Temsilcisi Ahmet Koçak, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

- Karabük

Memur-Sen Karabük İl Temsilcisi Zeki Öz ve sendika üyeleri, sendika binasında bir araya geldi.

Öz, Macron'un Hz. Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını kınadıklarını söyledi.

Macron'u söylemlerini ve tutumunu eleştiren Öz, "Macron, mazlumların kanıyla semirmiş emperyalist coğrafyanın en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa'yı esir almıştır.

Gönlümüzce rahmet Peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz; ya Muhammed seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bartın

Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammed Akça, üyelerin bir araya geldiği sendika binasında yaptığı açıklamada, Avrupa'da birçok ülkede yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin bir cinnet hali olarak yaşandığını dile getirdi.

Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve son olarak Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve Peygambere saldıran unsurlara sahip çıkmasının cinnetin boyutlarını gösterdiğine işaret eden Akça, "İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Düzce

Memur-Sen Düzce İl Temsilcisi Ömer Faruk Çelebi, üyelerin bir araya geldiği sendika binasında yaptığı açıklamada, Macron'un, son zamanlarda Türkiye'ye uyguladığı politikalara bir yenisini daha ekleyerek Hz. Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasının kabul edilemez bir tutum olduğunu söyledi.







