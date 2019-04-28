Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elini bilerek sıkmadı
Fransa Kupası finalinde Rennes ile PSG arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Rennes teknik direktörü Julien Stéphan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elini sıkmadı.28 Nisan 2019 Pazar 23:52
Dün akşam Fransa Kupası finalinde Rennes ile PSG karşılaştı. Maç sonundaki seramonide yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rennes teknik direktörü tarafından görmezden gelindi.
Fransa'da bezin fiyatlarındaki artış ile başlayan protesto gösterileri dur durak bilmiyor.
Fransa Kupası finalinde Rennes ile PSG (Paris Saint-Germain) ile karşılaştı. Maç sonunda penaltılarla kupayı kazanan Rennes, seramoni için kürsüye çıktı.
Macron da seramonide yer aldı, ancak Rennes teknik direktörü Julien Stéphan'ın tepkisiyle karşılaştı.
Stephan, seramonide herkesin elini sıkarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u es geçti.
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