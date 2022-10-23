Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Barış mümkün! Onlar karar vercek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın mümkün olduğunu belirterek buna Ukraynalıların karar vereceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın mümkün olduğunu belirterek buna Ukraynalıların karar vereceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın başkenti Roma’da Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Macron yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, "Barışın Rusya’nın elinde rehin kalmasına izin vermeyelim" dedi.
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın mümkün olduğunu aktaran Macron, “Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek" ifadelerini kullanarak, bugünün düşmanı olan Rusya ile bir masa etrafında barışın inşa edileceğini açıkladı.
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