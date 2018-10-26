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Fransa Cemal Kaşıkçı için ayakta!

Fransa'da başkent Paris'te toplanan binlerce kişi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için protesto gösterileri düzenledi.

26 Ekim 2018 Cuma 20:51
Fransa Cemal Kaşıkçı için ayakta!

Fransa’nın başkenti Paris’teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için protesto gösterisi düzenlendi. Protestoda Kaşıkçı’nın katillerinin bulunup gereken cezayı almaları için çağrı yapıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan, Uluslararası Hak ve Özgürlükler İttifakı Birliği, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için protesto gösterisi düzenledi. Birlik temsilcileri Kaşıkçı’nın kayıp naaşının bulunması ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulundu.

"Sözün ve fikrin şehidi"

Göstericiler, üzerinde ‘Masumları katletmeyi durdurun’, ‘Gerçek katilleri bulun’ ve ‘Cinayete hayır’ yazan dövizler taşıyarak, çevredeki vatandaşları bilgilendirdi. Protestocuların yoldan geçen vatandaşlara dağıttığı bildiride ise Kaşıkçı ‘Sözün ve fikrin şehidi’ olarak tanımlandı.

"Mesele üzerine bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor"

Suudi Arabistan’ın cinayet işlediğini kabul etmesine karşın, Kaşıkçı’nın naaşını vermemesine dikkat çeken temsilciler Avrupa ülkelerinin tepkilerini ise ‘yapmacık’ olarak yorumladı. Olayın üzerine ciddi bir şekilde giden tek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen göstericiler, Kaşıkçı’nın katillerinin bir an önce bulunarak uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istediklerini belirtti.

Muhammed bin Selman Veliaht Prens ilan edildikten sonra birçok kişi kayboldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın veliaht olduğunun ilan edilmesinden sonra birçok din adamı, gazeteci ve muhalif ismin ortadan kaybolduğunu hatırlatan temsilciler durumun son derece ciddi olduğunun altını çizdi. Suudi Arabistan’ın keyfi tutuklamalara son vermesi gerektiğini belirten protestocular, benzer gösterilerin Türkiye, ABD ve Londra’da da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:51
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Fransa

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