Fransa Bisiklet Turu - Turun 9. etabını, Mitchelton-Scott takımından Impey ilk sırada tamamladı- Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü



ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını, Mitchelton-Scott takımının Güney Afrikalı sporcusu Daryl Impey kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle Daryl Impey ilk sırada bitirdi. Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 23 saniyelik farkı korudu. Turun 10. etabı, yarın Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak. Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle: 1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 38 saat 37 dakika 36 saniye 2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): +23 saniye 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +53 saniye

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