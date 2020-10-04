Fransa Açık'ta Nadal ve Thiem çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rafael Nadal ve Dominic Thiem çeyrek finale yükseldi.



Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın sekizinci gün akşam seansı, dördüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son 3 yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Sebastian Korda'yı 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Jannik Sinner, günün sürpriz ismi oldu. Dünya 75'incisi İtalyan tenisçi, 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Nadal'ın rakibi oldu.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dünya klasmanının 239. basamağındaki Fransız Hugo Gaston'ı 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Thiem, çeyrek finalde 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, klasmanın 45. sırasındaki Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Arjantinli Nadia Podoroska ile eşleşti.







- Djokovic çeyrek final için korta çıkacak





Dördüncü tur maçlarıyla devam edecek turnuvada yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'a karşı mücadele edecek.



Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 49'uncusu Fransız Fiona Ferro ile, 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise klasmanın 39. sırasındaki Çinli Shuai Zhang ile korta çıkacak.