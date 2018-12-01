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Fransa açıkladı: 122 'sarı yelekli' gözaltında

Fransa'da başlayan ve katılım oranı gün geçtikçe artan 'sarı yelekliler' eyleminde şu ana kadar 122 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58
Fransa açıkladı: 122 'sarı yelekli' gözaltında

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da başlayan ve akaryakıt fiyatlarındaki artış ile yaşam şartlarındaki zorluğu protesto eden “sarı yelekliler” eylemi sürüyor. Fransa polisi, Fransa’da akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki olarak başlayan 'sarı yelekliler' eyleminde toplam 122 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

36 bin kişi katıldı

Fransa dışında Belçika ve Hollanda’ya da sıçrayan eylemle ilgili konuşan Başbakan Phillippe, yerel televizyon kanalı BFMTV’de protestoculara, eylemi 'barışçıl' haline geri çevirmeleri gerektiği çağrısında bulunurken; Fransa polisi şu ana kadar 122 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa genelinde devam eden eylemlere bugün yaklaşık 36 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Eylemler dün Brüksel ve Hollanda’ya da sıçramış; Brüksel’deki gösterilerde 300’e yakın protestocu ana Avrupa Birliği binaları çevresinde eylem yapmıştı. Brüksel'deki dünkü gösterilerde polis, protestoculara biber gazı ve gaz bombasıyla müdahale etti. Hollanda’nın Den Haag kentinde ise 'sarı yelekliler' yüksek fiyat oranları ve artan yoksulluğu protesto etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58
  1. Fransa
  2. Eylem
  3. protesto gösterileri
  4. Sarı yelekliler
  5. gözaltı

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