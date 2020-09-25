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Spor Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak
Spor

Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:23:08 -
Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak

ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyirci izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.

Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenelenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.

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