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Spor Frankfurt kalecisinden tepki çeken Fenerbahçe açıklaması
Spor

Frankfurt kalecisinden tepki çeken Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin son dakikada kullandığı penaltıyı çıkaran Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, sarı-lacivertli takımın maçı kazanmayı hak etmediğini söyleyerek centilmenlik dışı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:21:00 -
Frankfurt kalecisinden tepki çeken Fenerbahçe açıklaması

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakikada sarı lacivertli takımın penaltısını kurtaran Alman ekibinin kalecisi Kevin Trapp, mücadelenin ardından şaşırtan bir açıklamada bulundu.

31 yaşındaki eldiven, "Penaltıyı kurtardığım için çok rahatladım, yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı. Bu maçı kazanmak için çok şansımız oldu ama ne yazık ki başaramadık" diye konuştu.

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Yorumlar

Kaan

Bir gs taraftarı olarak frankfurt kalecisi sanırım başka staddaydı FB gayet iyi oynadı
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Boşnak

Penaltı kurtarmak şans işi,adam olmak ise insani.
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