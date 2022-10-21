  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Franck Ribery futbolculuk kariyerine nokta koydu
Spor

Franck Ribery futbolculuk kariyerine nokta koydu

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktı. Bayern Münih formasıyla büyük başarılar yaşayan ve son olarak Salernitana için top koşturan Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 15:06:00 -
Franck Ribery futbolculuk kariyerine nokta koydu

İtalya Serie A ekibi Salernitana forması giyen Franck Ribery kramponlarını astı. Fransız yıldız 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Bayern Münih ile tarihi başarılar yaşadıktan sonra Fiorentina'ya ardından da Salernitana'ya transfer olan Franck Ribery, emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. Fransız yıldız yaptığı paylaşımda, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah." dedi.

Kariyeri başarılarla dolu

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina veSalernitana'da top koşturdu. Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23