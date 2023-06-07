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Dünya Francis ameliyat olacak
Dünya

Francis ameliyat olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-07 13:32:00 -
Francis ameliyat olacak

86 yaşındaki Papa Francis, bağırsak ameliyatı olacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yeniden ameliyat masasına yatacak.

Papa, kalın bağırsağındaki iltihaplanma ve daralma nedeniyle kolonunun 33 santimetresini aldırdıktan iki yıl sonra, çarşamba günü bağırsağından ameliyat olmak için hastaneye gitti.

Vatikan, 86 yaşındaki Papa'nın genel anestezi altına alınacağını ve birkaç gün hastanede kalacağını duyurdu.

Papa, geçen yıl dizinden ameliyat olmak istemediğini çünkü kolon ameliyatı için genel anestezinin istenmeyen yan etkilere yol açtığını dile getirmişti.

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, dün, kontrol maksatlı Gemelli Hastanesi'ne gitmişti.
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Vatikan'dan dün öğleden sonra basına yapılan kısa açıklamada şöyle denilmişti:

Papa Francis, bazı klinik testlerden geçmek için Gemelli Polikliniği'ne gitti ve öğleden önce Vatikan'a geri döndü.

İtalyan basınında, ilk önce son dakika gelişmesi olarak duyurulan Papa'nın hastaneye gidişinin aslında önceden planlanmış bazı tetkikler için olduğu ifade edildi.

Papa Francis, nefes darlığı şikayetiyle kısa süre önce 29 Mart'ta yine aynı hastaneye kaldırıldı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edildi.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Francis'in, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

Papa Francis, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

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