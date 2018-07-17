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‘Fragman bitti, film başlıyor’a tam destek

İçişleri Bakanı Soylu’nun terörle mücadeledeki kararlılığına destek veren emekli askerler, “Türkiye artık geçici roller alan değil, senaryo yazıp film çeken bir ülke konumuna geldi. Mücadele artarak sürdürülmelidir” dediler. Adalet Bakanı Gül de, OHAL sona erse bile terör örgütleriyle mücadelenin kalıcı şekilde devam ettirileceğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 12:22
‘Fragman bitti, film başlıyor’a tam destek

 OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA  Bakanı Süleyman Soylu’nun Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe’den yaptığı “Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor” açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Albay Ersan Ergür, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye mazluma umut oldu” ifadelerini kullandı.

SENARİST DE YÖNETMEN DE TÜRKİYE

Albay Ergür, şunları dile getirdi: “Türkiye’de taşeron olarak kullanılan terör örgütlerinin arkasında dünya siyasetinin önemli ülkeleri var. Kamuoyunda hiçbir ülke teröristlerle veya terör örgütleriyle anılmak istemezler. Perde arkasında bizim gibi dünya siyasetinde yer edinen stratejik olarak önem arz eden ülkelere bu tür paravan örgütlerle baskı yaparak kendi çıkarlarını kabul ettirmek için baskı uyguluyor. Gerek ASALA, gerekse PKK bu yönde kullanıldı. Örgütlerin bu amaçla kurulması bizi sadece izleyici bazen de film içerisinde ki bir figüran olarak gösteriyordu. Bu yüzden ülke siyasetinin terörle mücadelesinin nasıl yapılanması gerektiği kestirilemiyordu. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtından sonra Türkiye  artık izleyen ya da geçici roller üstlenen değil filmi çeken hatta senaryosunu yazan taraf oldu. Sayın Soylu’nun da söylediği bu söz dış güçlere karşı yerinde bir cevap olmuştur.

OHAL KALKSA DA MÜCADALEYE DEVAM

İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu”nda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, OHAL uygulamasının birkaç güne kadar sona ereceğini hatırlatarak, “Ancak, OHAL’in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele, FETÖ başta olmak üzere Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:22
  1. Tunceli
  2. İstanbul
  3. Erzincan
  4. Süleyman Soylu

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