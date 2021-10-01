FOX'tan Müslümanlara 'Cuma'ya özel operasyon! Canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

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Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği gündüz kuşağı programları rezilliklere doymuyor. Modernite ve kültürel yozlaşma ile aile yapısının hedef alındığı, özellikle kadınlar üzerinden asli değerlerin koparılmaya çalışıldığı programlar ile Müslüman Türk toplumu devşirilmeye çalışılıyor.

Evlilik gibi kutsal bir müessesenin içini boşaltan ‘ahlaksız’ yapımların iş birliği ile toplum 'fark edilmeden' dejenere olmaya mahkum edilirken, özellikle geleceği inşa edecek olan bugünün çocukları ve gençleri bu ahlaksız yapımlarla uyuşturuluyor.

'Kadın programları' rezilliklere doymuyor

Gündüz kuşağında ekranlara gelen ve toplumsal konuların işlenildiği 'kadın programları', 'izdivaç' adı altında 'soytarılığın' sergilendiği evlilik programlarının yerini çok çabuk doldurdu. Her gün, adeta 'bir öncekini aratıyor' dedirtecek şekilde rezilliklerin yaşandığı ve caydırıcı yaptırımların uygulanmadığı programlara bilinçli Müslümanlar tarafından tepki yağarken RTÜK, bu rezilliklere duyarsız kalıyor.

Ahlaksız içeriklerin konu edinildiği dizi ve programları ekrana getiren bir süre önce Yahudi medya patronu Rupert Murdoch tarafından Walt Disney'e satılan FOX TV’de yaşanan son rezillik durumun vahametini yeniden gözler önüne serdi.

Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli adam, eşine ait olduğunu söylediği cinsel içerikli bir videoyu canlı yayın esnasında izletti. İnternette tanışarak evlendiği ve çocuğunun annesi olan eşi Güldeniz Bilgin'i, cinsel içerikli bir videoda vücudundaki ameliyat izinden tanıdığını iddia eden adam, o görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

İğrenç videoyu gülüşmeler eşliğinde izlediler

Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.

Müslümanlar için mübarek görülen 'Cuma' gününde yayınlanan programda arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satan' FOX TV'nin 'Cuma' operasyonu, ekran başındakilere büyük bir keyifle izletilirken, duyarlı Müslümanlar çileden çıktı.

FOX'tan başörtüsüne operasyon

FOX aynı programda daha önce de başörtüsünü itibarsızlaştıran bir bölüm ekranlara getirmişti. Fulya Öztürk, 3 çocuk sahibi olduğu öne sürülen Özlem Can isimli kadının göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını söyledi. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerini onayladı. Rezilliğe, tesettürle alakası olmayarak bağrı açık şekilde başörtüsü taktırılan bir kadının alet edilmesi tepkiyle karşılanmıştı.

RTÜK neden sessiz?

Müslüman toplumun bu gibi ahlaksızlıklarla uyutulmaya çalışıldığı, toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan gündüz kuşağı programlarına tepki yağarken RTÜK'ün pek de caydırıcı olmayan cezalarla bu tarz programların yayınlanmasına izin vermesi ise eleştiriye neden oluyor.