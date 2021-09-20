FOX'tan başörtüsüne operasyon! Göğüs silikonuna konu ettiler

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Türkiye'ye karşı operasyonel haberleriyle bilinen yahudi sermayeli FOX TV'nin kepazelikleri bitmek bilmiyor.

Aile yapısına dinamit döşeyen kurgu projelerle gündeme gelen FOX TV'de son rezalet 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşandı.

Kurgunun başrolünde ise başı kapatılmış 3 çocuk sahibi olduğu öne sürülen Özlem Can isimli bir kadın vardı.

Başörtüsüne operasyon!

Programda sunucu Fulya Öztürk, Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını söyledi.

Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi. Rezilliğe tesettürle yakından uzaktan alakası olmayan bağrı açık şekilde başörtüsü taktırılan bir kadının alet edilmesi tepkiyle karşılandı.

Başörtüsüne açıkça operasyon çeken FOX'un bu kepazeliğine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak ediliyor.