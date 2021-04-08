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Medya Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı
Medya

Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma adlı iğrenç dizinin oyuncusu Erdal Özyağcılar, geçmişte yaptığı usulsüzlüğü itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:27:00 - 2021-04-08 17:29:24
Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı

Fox Tv’de yayınlanan Yasak Elma adlı iğrenç dizinin oyuncusu Erdal Özyağcılar'dan ilginç bir itiraf geldi. Armağan Çağlayan’ın programına katılan Yasak Elma dizisinin oyuncusu Erdal Özyağcılar, programda hayatını anlatan belgeselde 1960'lı yıllarda İlhan Ongan ismiyle İstanbul Büyükşehir Konservaturarına girdiğinin anlatıldığını duyunca araya girerek ilginç bir itirafta bulundu. Özyağcılar, yaptığı usulsüzlüğü anlatarak, "Ankara Devlet Konservatuarına girdik ama kazanamadık. İlhan da 'ben de İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriş belgesi var ama ben girmeyeceğim' dedi. Bende hemen o kağıdı versene ben gireyim dedim. Kağıdı aldım ve onunla girdim. Allah'tan sınava girerken nüfus kağıdı sormadılar. Sonrasında da sınavı kazandım." dedi.

Szölerine devam eden Özyağcılar şöyle konuştu:

"Sınavdan sonra orada Mustafa Alabora'yı gördüm ve ona durumu anlattım. Aptal aptal suratıma baktı öyle. Sonra beni Seyit Hoca'nın yanına götürdü ve derdimizi anlattık. Bana bir bakış attı hala unutamıyorum. Daha sonra seçmelerde jüri koltuğunda olan Yıldız Kenter'e durumu anlattık. Sonra müdür bey bana 'Sen bu sene İlhan olarak dışarıda öğrenci olarak devam et seneye de Erdal Özyağcılar olarak sınava gir ve kazan biz sana sınıf atlatacağız zaman kaybetmeyeceksin' dedi."

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