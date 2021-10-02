FOX TV'deki rezalet Fatih Portakal'ı uykusundan uyandırdı! "Sür eşeği Niğde’ye"

Türkiye'ye karşı operasyonel haberleriyle bilinen yahudi sermayeli FOX TV'nin kepazelikleri bitmek bilmiyor.

Evlilik gibi kutsal bir müessesenin içini boşaltan ‘ahlaksız’ yapımların iş birliği ile toplum 'fark edilmeden' dejenere olmaya mahkum edilirken, özellikle geleceği inşa edecek olan bugünün çocukları ve gençleri bu ahlaksız yapımlarla uyuşturuluyor.

Aile yapısına dinamit döşeyen kurgu projelerle gündeme gelen FOX TV'de son rezalet 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşandı.

Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli adam, eşine ait olduğunu söylediği cinsel içerikli bir videoyu canlı yayın esnasında izletti. İnternette tanışarak evlendiği ve çocuğunun annesi olan eşi Güldeniz Bilgin'i, cinsel içerikli bir videoda vücudundaki ameliyat izinden tanıdığını iddia eden adam, o görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

Portakal uykudan uyandı

Kepazeliğinden ardından FOX TV’de imza attığı yalan haberlerle tanınan ve sonunda da istifa edip köşesine çekilen spiker eskisi Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. “Halk bunu izliyor, istiyor” demekse ilkesizlik."

"Sür eşeği Niğde'ye"

Yıllarca FOX TV’de çalışıp kanaldaki 'izdivaç' adı altında 'soytarılığın' sergilendiği evlilik programlarına ve ahlaksız dizilere ses çıkarmayan Portakal'ın bu tepkisine "Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde’ye" yorumları yapıldı.