FOX TV yine yalanlandı!

Yaptığı provokatif ve yalan haberlerle gündemden düşmeyen FOX Ana Haber, bir yalana daha imza attı. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül; FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan "Devlet bizi ölüme terketti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Karagül; Esenyurt'ta yaşayan Fatim E.'nin hastanede bütün tetkiklerinin yapıldığını, hastanın hastanede yattığını ve hastanın yakınlarının da testlerinin yapıldığını bildirdi.

Kaymakam Karagül; Fatim E.'nin aile hekimince 14 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde de arandığını, hastanın herhangi bir sorunlarının olmadığını beyan ettiğini, e-nabız izlemlerine de bu durumun işlendiğini belirtti.

Karagül; 18 Ekim 2020 tarihinde, FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan 'Devlet bizi ölüme terketti' başlıklı habere tepki göstererek, "Bu şartlar altında ülkemize ve milletimize hizmet ederken canla başla çalıştığımız bu süreçte bu tarz karalayıcı haber çıkmış olması ekiplerimizi derinden yaralamış ve üzmüştür" dedi.

Esenyurt Kaymakamı Karagül'ün Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"18 Ekim 2020 tarihinde, FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan 'Devlet bizi ölüme terketti' başlığıyla Esenyurtta ikamet eden Fatim E. isimli hastanın konu olduğu haberle ilgili bilgi notudur."

"Fatim E. isimli hasta, 13 Ekim 2020 tarihde Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde acil servise üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla başvurmuştur. Acil serviste kan tetkikleri yapılmış, BT çekilmiş ve Covid PCR örneği alınmıştır. BT sonucu Covid-19 pnömonisiyle uyumlu gelen hasta dahiliye uzmanına konsülte edilmiş, Spo2 si %97 ve nefes darlığı olamaması üzerine tetkik ve tedavisi sonrası evde izleme uygun görülmüştür. Hastaya favipiravir başlanarak evde izolasyona gönderilmiştir."

Temaslı kaydı olmasa da evde yaşayan yakınlarına test yapılmış!

"14 Ekim 2020 tarihinde filyasyon ekiplerimizce (3418A004) aranan hastanın hastanede olduğu öğrenilmiştir. Bu durum kayıt altına alınmıştır. Hastayla yapılan görüşmede temaslı beyan etmemiştir. Hastanede yattığını beyan etmiştir. Temaslı kaydı olmasa da evde yaşayan yakınlarından Feyzullah E., Nimetullah E., ve Ümit E. Covid Pcr sonuçlarının negatif olduğu sistemsel incelemeyle tespit edilmiştir."

Ücretsiz yararlanmışlar

"Yapılan HSYS incelemesinde Fatim E. isimli hastaya favipiravir başlandığı görülmüştür. Habere konu olan yakınları devletimizin ücretsiz sunduğu test imkanından ücretsiz yararlanmışlar, sonuçları negatif olarak değerlendirilmiş ve aile hekimleri tarafından aranmışlardır. Fatim E. isimli hasta aile hekimi tarafindan 14 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde aranmış herhangi bir sorunlarının olmadığı beyan etmiş e-nabiz izlemlerine bu durum işlenmiştir. xx.xx.xxx nolu aile hekimi Dr. Muhittin Canuygur (tel: 0555xxxxxxx) ile görüşülerek teyit edilmiştir. Sabim ve 112 online sistemleri üzerinde ailenin herhangi bir şikayeti olmadığı görülmüştür."

"Haberin içeriği detaylı incelendiğinde, yakınlarının şikayeti Fatim E. evde sürekli inlemesi ishal olması tek bir ilacın verilerek eve gönderildiği ve ölüme terkedildiği iddiasıdır. Ancak bilinmektedir ki hastaya ilacı başlanmış, izlemleri yapılmıştır. Yakınlarının testleri yapılmıştır. Bu şartlar altında ülkemize ve milletimize hizmet ederken canla başla çalıştığımız bu süreçte bu tarz karalayıcı haber çıkmış olması ekiplerimizi derinden yaralamış ve üzmüştür."