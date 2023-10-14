FOX TV muhabiri sorduğu soruya pişman oldu

Fox TV muhabirinin 'Hamas’ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?' sorusuna Filistin’e destek olan ABD'li bir kişi tokat gibi cevap verdi.

'Boğazına kadar...'

ABD'li vatandaş, ''Hayır böyle bir şey yok. Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b*k dolusunuz.'' diye tepki gösterdi. Bu cevabın karşısında muhabir neye uğradığını şaşırdı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu fotoğrafları, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'deki i24 televizyonu muhabirinin "bir askerden 40 bebeğin kafasının kesildiğini" duyduğunu aktarmasından 3 gün sonra paylaştı.

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Başbakanlık Ofisinin X'teki paylaşımıyla aynı saatlerde İsrail gazetesi Jerusalem Post da "bebeklerin yakıldığı ve başlarının kesildiği" iddialarının doğru olduğunu teyit ettiğini açıkladı.

"Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasının doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Söz konusu iddianın ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirildiği ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail medyasının dünyaya yaydığı yalana tepkiler dinmiyor. Fox TV muhabirinin söz konusu iddiaya ilişkin sorusuna ABD'li vatandaş çok sert cevap verdi.