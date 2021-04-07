  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fox oyuncusu Kerem Bürsin: Kafede salaksınız sette mecburuz
Medya

Fox oyuncusu Kerem Bürsin: Kafede salaksınız sette mecburuz

Vatandaşlara kafelere gittikleri için 'devşirme Türkçesi' ile 'Salak' diyen Kerem Bürsin, gelen tepkilerden sonra bir özür videosu çekerek saçmalamaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:09:00 -

 Yeniakit.com.tr 

"Bu kafeler gidip maslerizi çıkartıyorsunuz ya. Salaksınız." diyerek kafeler ile birlikte müşterilerini hedef alan Kerem Bürsin, gelen tepkilerden sonra bir özür videosu yayımladı. Özür dilediği videoda koronavirüsle mücadelede maskenin önemine değinen ahlaksız rollerin oyuncusu Bürsin, "Bana setleri soruyorsunuz ama bizim maske takmamız mümkün değil." dedi.

'Kafede salaksınız, sette mecburuz'

Fox Tv'nin 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde ahlaksız rolleri ile ön plana çıkan Kerem Bürsin adlı oyuncu, dün yayımladığı bir video ile uzun süredir kapalı olan kafelere gidenlere hakaret etti: "Bu kafeler gidip maslerizi çıkartıyorsunuz ya. Salaksınız."

Sözü rezxil yapımların çekildiği setlere getirdi

Sosyal medyada gelen tepkilerden sonra bir özür videosu yayımlayan Fox oyuncusu Bürsin, 'Salak' hakaretinden dolayı özür diledi. Özür dilediği videoda önce "Maske takmak hepimizin sosyal sorumluluğu." dedi. Ardından sözü rezil dizilerin çekildiği setlere getirdi. Bürsin "Bana setlerde siz de maske takmıyorsunuz diyenler oluyor. Setlerdeyken maalesef oyuncularımız maske takmıyor çünkü senaryo ona göre yazılmıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
Perinçek'ten dikkat çeken bildiri açıklaması: Erdoğan başını ortaya koymuş
Gündem

Perinçek'ten dikkat çeken bildiri açıklaması: Erdoğan başını ortaya koymuş

Katıldığı bir televizyon programında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cu..
Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız
Gündem

Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, emekli amirallerin ihanet bildirisi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay