Fox oyuncusu Kerem Bürsin: Kafede salaksınız sette mecburuz

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"Bu kafeler gidip maslerizi çıkartıyorsunuz ya. Salaksınız." diyerek kafeler ile birlikte müşterilerini hedef alan Kerem Bürsin, gelen tepkilerden sonra bir özür videosu yayımladı. Özür dilediği videoda koronavirüsle mücadelede maskenin önemine değinen ahlaksız rollerin oyuncusu Bürsin, "Bana setleri soruyorsunuz ama bizim maske takmamız mümkün değil." dedi.

'Kafede salaksınız, sette mecburuz'

Fox Tv'nin 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde ahlaksız rolleri ile ön plana çıkan Kerem Bürsin adlı oyuncu, dün yayımladığı bir video ile uzun süredir kapalı olan kafelere gidenlere hakaret etti: "Bu kafeler gidip maslerizi çıkartıyorsunuz ya. Salaksınız."

Sözü rezxil yapımların çekildiği setlere getirdi

Sosyal medyada gelen tepkilerden sonra bir özür videosu yayımlayan Fox oyuncusu Bürsin, 'Salak' hakaretinden dolayı özür diledi. Özür dilediği videoda önce "Maske takmak hepimizin sosyal sorumluluğu." dedi. Ardından sözü rezil dizilerin çekildiği setlere getirdi. Bürsin "Bana setlerde siz de maske takmıyorsunuz diyenler oluyor. Setlerdeyken maalesef oyuncularımız maske takmıyor çünkü senaryo ona göre yazılmıyor." diye konuştu.