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Dünya Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor
Dünya

Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Peru'daki Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğini fotoğraflarla ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:17:00 - 2021-02-12 14:17:43
Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı fotoğrafla Peru'daki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu. Uzay dairesi, kameraya yansıyan ve "altın nehirleri" şeklinde nitelendirilen bölgelerin ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu ifade etti.

Fotoğraflar Aralık ayında çekildi

Normalde görünmeyen çukurların, yansıyan güneş ışığı ile aydınlandığını beliren NASA, söz konusu fotoğrafın Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) bir astronot tarafından Aralık ayında çekildiğini vurguladı. Fotoğraflar, Peru'nun güneydoğusundaki Madre de Dios bölgesindeki altın madenciliğinin yıkıcı zararların boyutlarını da ortaya çıkardı.

Atmosferi kirletiyor

Peru dünyanın önde gelen altın ihracatçıları arasında yer alırken, Madre de Dios'ta binlerce madenci geçimini yasa dışı madencilikten sağlıyor. Söz konusu faaliyetlerin biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi olduğu, ormansızlaşmaya ve önemli habitatların yok olmasına yol açtığı ifade ediliyor. Aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin yerel toplulukları zehirlediği, tonlarca cıva kullanıldığı belirtiliyor. Bilim adamları da önemli miktarda civanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor. NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor. Madenciler, eski nehirlerin güzergahını izleyerek tortularda altın arıyor. Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.

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