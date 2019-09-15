Fotoğrafçılar için İstanbul’da mekanlar Fotoğrafçılar için İstanbul’da gezilecek yerler İstanbul’da gezilecek mekanlar
İstanbul denilince birazdan sayacağımız mekanlardan önce boğazın eşsiz manzarasını en başta belirtmek gerekir. Zira şimdi sayacağımız mekanlar boğazın varlığıyla bir anlam ifade ediyor.15 Eylül 2019 Pazar 12:14
Beyoğlu: Galata, Karaköy,İstiklal Cadddesi
Galatanın tarihi yapısı, muhteşem görüntüsü ve tepesine çıktığınızda karşılaşacağınız İstanbul manzarası sizi büyüleyecek. Beyoğlu caddelerinin tarihi kokusunu içinize çekmeden ayrılmayın deriz.
Bebek
Hisarüstü
Çengelköy
Salacak sahil Üsküdar,Fethi Paşa Korusu
Yarımada
Balat
Anadolu ve Rumeli Feneri
Ortaköy, Taksim Beşiktaş
Çamlıca
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