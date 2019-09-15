Fotoğrafçılar için İstanbul’da mekanlar Fotoğrafçılar için İstanbul’da gezilecek yerler İstanbul’da gezilecek mekanlar İstanbul denilince birazdan sayacağımız mekanlardan önce boğazın eşsiz manzarasını en başta belirtmek gerekir. Zira şimdi sayacağımız mekanlar boğazın varlığıyla bir anlam ifade ediyor.

Beyoğlu: Galata, Karaköy,İstiklal Cadddesi Galatanın tarihi yapısı, muhteşem görüntüsü ve tepesine çıktığınızda karşılaşacağınız İstanbul manzarası sizi büyüleyecek. Beyoğlu caddelerinin tarihi kokusunu içinize çekmeden ayrılmayın deriz. Bebek Hisarüstü Çengelköy Salacak sahil Üsküdar,Fethi Paşa Korusu Yarımada Balat Anadolu ve Rumeli Feneri Ortaköy, Taksim Beşiktaş Çamlıca

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