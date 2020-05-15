  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu
için kalan
Gündem

Fotoğraf bu sabah çekildi! Endişelendiren görüntü

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, rakamlarda yaşanan düşüş vatandaşlarda rahatlamaya neden oldu. Bugün İstanbul Sancaktepe'de bazı noktalarda adım atacak yer kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:04:00 - 2020-05-15 11:19:37
Fotoğraf bu sabah çekildi! Endişelendiren görüntü

İstanbul Sancaktepe'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.

Önlemler yok sayıldı

Sancaktepe'de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise koronavirüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu. Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

put savar

şu tiplere bakkkk.hepsinin cehapeli olduğu yüzlerinden besbelli
  • Yanıtla

Özkan

İnsanlar kendini saldı. Mesafeye dikkat edelim diye uyarınca tiye alanlar çoğunlukta. Bence devlet halka güvenmesin ve tedbirler konusunda taviz vermesin! Bu tür insanlar, tedbir alan insanları riske atıyor! Kontrol yok. Sokakta maskesiz ve 65 yaş üstü insanlar dolaşmaşa devam ederek adeta devlete meydan okuyor. Polis görmezden geliyor ve bu durumlara bizzat şahit oldum.Sert tedbirler alınmazsa yandık!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı