  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi

Aralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya’nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:21:43 -
Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi

Aralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya’nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi. Görüntülere koruma altında bulunan vaşak,dağ keçileri, dahil bir çok hayvan yansıdı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Şube Müdürlükleri tarafından tarafından şehirlerde yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan foto kapanlar hayvanları yakından görüntülüyor. Elazığ’da yaban keçilerini, Tunceli’de vaşaklarında aralarında bulunduğu bir çok hayvanı, Malatya’da ayıyı görüntüleyen foto kapanlar, bir çok şehirde ise farklı hayvan türlerinin geçişlerini kaydetti.


Keklikten, yaban tavşanına, dağ keçisinden, vaşağına, ayılardan, kurtlarına kadar bir çok yaban hayvanın yer aldığı görüntüleri DKMP Genel Müdürlüğü paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı