Forum Çamlık’ta, Hint Kınası Atölyesi büyük ilgi gördü Denizli’de, 7’den 70’e herkesin buluşma noktası Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde kadınlara özel programı gerçekleştirildi.

Denizli’de, 7’den 70’e herkesin buluşma noktası Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde kadınlara özel programı gerçekleştirildi.

Forum Çamlık’ta gerçekleştirilen Hint KınasıAtölyesi programına katılan kadınlar kendilerine sunulan motiflerden seçerek, bu motifleri Hint kınasıyla ellerine çizdirdiler. Keyifli anların yaşandığı programa çok sayıda kadın katıldı. İşlenen motifler arasında özellikle çiçek desenlerinin seçilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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