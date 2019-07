Fortnite nasıl oynanır? Kyle Giersdorf kimdir? Fortnite Dünya Kupası

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Fortnite Dünya Kupası finallerinde, 16 yaşındaki Amerikalı Kyle Giersdorf, 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Giersdorf, oyun dünyasında, 'Bugha' ismiyle tanınıyor. Finalde 100 oyuncunun karakterleri, bırakıldıkları bir adada birbirleriyle savaştılar ve en son kalan oyuncu turnuvayı kazandı. Fortnite nasıl oynanır tuşları, fortnite nasıl oynanır bilgisayarda, fortnite nasıl girilir, fortnite nasıl açılır, fortnite nasıl oynanır mobil, fortnite oyunu tehlikelimi, fortnite nasıl yüklenir, fortnite mobile nasıl oynanır? soruları Fortnite Dünya Kupası karşılaşmalarından sonra en çok aranan kelimeler katagorisine girdi.

Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir e-spor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası'nda toplam 30 milyon dolar ödül dağıtıldı. Turnuvaya katılan 100 oyuncu en az 50 bin dolar kazandı. Rekor ödülü kazanan 16 yaşındaki Giersdorf, turnuvanın bireysel yarışma birincisi oldu. Giersdorf'un ödülü 3 milyon dolar, aynı stadyumda birkaç hafta sonra oynanacak Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın büyük ödülünden sadece 800 bin dolar daha az. Ağustos ayı içinde yapılacak 'Uluslararası' isimli turnuvada dağıtılacak para ödülü miktarının, bu finallerin de üzerine çıkması bekleniyor. Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı.

Fortnite nasıl oynanır?

Save the World’de düşmanımız zombi benzeri yaratıklar. Oyundaki amacımızsa her görevde rastgele oluşturulan haritalarda hem kaynak toplamak, hem görevin gerektirdiği yapıyı inşa etmek, hem de düşman dalgalarını püskürtmek. Fortnite’ı sadece BR moduyla tanıyanların hayal bile edemeyeceği kadar zengin bir içeriğe sahip olan Save the World, bir yandan da BR’ye önümüzdeki dönemde gelecek olan içeriklerin habercisi aslında. BR çıkmadan önce oyunun ilk ayında 1 milyon satış barajını geçtiğini de belirteyim ki Save the World’ün nasıl oynanası ve alınası bir değer olduğunu daha kolay anlayıverin.