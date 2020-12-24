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Gündem Formula 1'de sezonun en iyi yarışında Türkiye detayı!
Gündem

Formula 1'de sezonun en iyi yarışında Türkiye detayı!

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'i dünya çapında rekor kırarak en iyi yarış olarak seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:40:00 -
Formula 1'de sezonun en iyi yarışında Türkiye detayı!

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

Sıra

Yarış

Oy oranı (yüzde)

1

Türkiye Grand Prix

33

2

İtalya Grand Prix

25

3

Sakhir Grand Prix

18

4

Avusturya Grand Prix

5

5

Toskana Grand Prix

4

 

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