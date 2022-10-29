Formula 1'de milyon dolarlık rekor ceza geldi! Bakalım şimdi ne olacak?

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de pilotlar klasmanında, 2022'de ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull hakkındaki mali soruşturma tamamlandı.

Geçen sezon 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını yüzde 1,6 oranında aşan Red Bull'a, 7 milyon dolar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Avusturya merkezli takımın, otomobilin gelişimi için rüzgar tünelinde geçireceği süre de yüzde 10 azaltıldı.