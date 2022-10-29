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Spor Formula 1'de milyon dolarlık rekor ceza geldi! Bakalım şimdi ne olacak?
Spor

Formula 1'de milyon dolarlık rekor ceza geldi! Bakalım şimdi ne olacak?

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Red Bull takımına, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezası verdi

Yeniakit Publisher
2022-10-29 13:31:00 - 2022-10-29 13:40:50
Formula 1'de milyon dolarlık rekor ceza geldi! Bakalım şimdi ne olacak?

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de pilotlar klasmanında, 2022'de ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan Red Bull hakkındaki mali soruşturma tamamlandı.

Geçen sezon 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırını yüzde 1,6 oranında aşan Red Bull'a, 7 milyon dolar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Avusturya merkezli takımın, otomobilin gelişimi için rüzgar tünelinde geçireceği süre de yüzde 10 azaltıldı.

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